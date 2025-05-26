Больше половины тагильчан хотя бы раз в месяц думают об увольнении

Почти три четверти тагильчан (71%) регулярно задумываются об увольнении, но почему-то продолжают ходить на работу, следует из опроса сервиса Superjob. Большинство просто эмоционально выгорели или устали от переработок, и желание уйти возникает не из-за реальных планов, а на эмоциях.

12% думают бросить работу несколько раз в день, а 10% — ежедневно. 16% тагильчан борются с желанием уволиться минимум раз в неделю, ещё 14% — раз в месяц. 19% раздумывают о таком решении редко — раз в полгода или год, а каждый пятый (20%) говорит, что никогда не задумывается об увольнении, потому что при необходимости просто уйдёт.

В основном мысли о расставании с работой преследуют женщин (75%), мужчины же об этом размышляют реже (60%). Особенно склонны к мечтам о свободе люди в возрасте 35-45 лет — около 73%, а вот те, кому от 45 лет, хотят покоя, умиротворения и меньше остальных хотят увольнения (64%).

Интересно, что среди тагильчан с доходом выше 100 тысяч рублей больше желающих оставить работу, чем среди тех, кто зарабатывает меньше.