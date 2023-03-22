Больше 60% жителей Свердловской области столкнулись с нехваткой денег на повседневные нужды

Региональный центр финансовой грамотности Свердловской области для областного Министерства финансов провёл анкетирование жителей Свердловской области. В исследовании РЦФГ приняли участие более 500 тысяч жителей области. Большинство опрошенных имеют высшее или среднее специальное образование, работают в бюджетных организациях или по найму в негосударственных компаниях. Также в круг иссследования вошли молодые семьи с детьми, сообщает ДИП Свердловской области.

Выяснилось, что 55% участников опроса оценили своё материальное положение как «среднее», 64,7% за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные траты. В случае резкой нехватки средств 71% опрошенных заявили о готовности занять необходимую сумму у родственников, 29% готовы воспользоваться услугами банков или ломбардов. Сокращать свои расходы в такой ситуации планируют 56,1% опрошенных, искать дополнительный заработок — 32%, задействовать накопления — 12%.

Только 47,6% участников опроса удаётся ежемесячно откладывать на случай непредвиденных трат, но не более 10% ежемесячного дохода. Планируют личный бюджет меньше чем на месяц 43,5% анкетируемых, среднесрочным и долгосрочным планированием личных финансов занимается 8,3% респондентов. При этом, по словам директора РЦФГ Алёны Оболенской, жители Екатеринбурга склонны к долгосрочному планированию личных финансов, тогда как жители малых и средних городов области предпочитают планировать траты на меньший срок.