«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки в российском роуминге

«Вымпелком», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге, говорится в сообщении компаний. У «Вымпелкома» (бренд «Билайн») плата за входящие будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точную дату назвать не смогли, но отметили, что все технические работы уже завершены.

Решение операторов принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы. Летом 2017 года ФАС предписала «большой четвёрке» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В марте 2018 года антимонопольное ведомство завело дело сначала на МТС и «Мегафон», а затем на «Вымпелком», посчитав, что они не выполняют требования законодательства.