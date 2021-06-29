Больницу № 40 Екатеринбурга снова перепрофилируют под пациентов с коронавирусом

Городскую клиническую больницу № 40 Екатеринбурга с 1 июля снова перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте медицинского учреждения.

В первую очередь койки для пациентов с ковид развернут в хирургическом и нейрохирургическом корпусах. Они будут закрыты для приёма плановых и неотложных пациентов.

В предыдущие волны коронавирусной инфекции ГКБ № 40 Екатеринбурга была главным коронавирусным госпиталем в Свердловской области. Больница начала работать в штатном режиме в конце апреля 2021 года. Как следует из отчёта медучреждения за 2020 год, доход от платных услуг больницы из-за перепрофилирования снизился с 412 млн рублей (2019 год) до 228 млн рублей (2020 год).

Напомним, в Свердловской области объявлена третья волна пандемии коронавируса, о которой сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Из-за роста заболеваемости в регионе отменяют массовые мероприятия.