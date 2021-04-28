Более тысячи бегунов за два дня зарегистрировались на майский забег ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 16 мая состоится VII благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Регистрация на популярное в городе спортивное событие стартовала 26 апреля и за два дня её прошли 1156 человек. Всего в забеге смогут принять участие 1500 спортсменов, 500 из них — дети.

Для того чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте, внеся пожертвование от 100 рублей на поддержку адаптивных видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей участие бесплатное. Все участники в день забега получат стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой.

Взрослые пробегут дистанцию в 5 километров, а дети в возрасте от 6 до 14 лет — 1 километр. Праздник спорта по традиции пройдёт в центре города. Спортсмены пробегут по проспекту Ленина.

Поэтому с 7:00 до 15:00 для движения транспорта будут закрыты:

— проспект Ленина на участке от здания № 1 до улицы Октябрьской Революции;

— проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— проспект Строителей от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;

— улица Пархоменко от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улица Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— улица Первомайская от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улица Красноармейская от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;

— улица Огаркова от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Старт забега, как всегда, будет дан от площади у КДК «Современник». На итоговой регистрации 16 мая каждый бегун должен предоставить медицинскую справку о состоянии своего здоровья, разрешающую принимать участие в забеге.

Как отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа, в этом году из-за коронавирусных ограничений не будет активных площадок для болельщиков, зато будет большее количество санитайзеров и масок. На этапе регистрации каждому бегуну измерят температуру, выдадут маску и перчатки. Также организаторы могут отказать в участии бегунам в случае несоблюдения ограничений и по причине плохого самочувствия спортсмена в день мероприятия.