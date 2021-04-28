Более тысячи бегунов за два дня зарегистрировались на майский забег ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 16 мая состоится VII благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Регистрация на популярное в городе спортивное событие стартовала 26 апреля и за два дня её прошли 1156 человек. Всего в забеге смогут принять участие 1500 спортсменов, 500 из них — дети.
Для того чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте, внеся пожертвование от 100 рублей на поддержку адаптивных видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей участие бесплатное. Все участники в день забега получат стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой.
Взрослые пробегут дистанцию в 5 километров, а дети в возрасте от 6 до 14 лет — 1 километр. Праздник спорта по традиции пройдёт в центре города. Спортсмены пробегут по проспекту Ленина.
Поэтому с 7:00 до 15:00 для движения транспорта будут закрыты:
— проспект Ленина на участке от здания № 1 до улицы Октябрьской Революции;
— проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— проспект Строителей от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;
— улица Пархоменко от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
— улица Первомайская от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Красноармейская от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;
— улица Огаркова от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.
Старт забега, как всегда, будет дан от площади у КДК «Современник». На итоговой регистрации 16 мая каждый бегун должен предоставить медицинскую справку о состоянии своего здоровья, разрешающую принимать участие в забеге.
Как отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа, в этом году из-за коронавирусных ограничений не будет активных площадок для болельщиков, зато будет большее количество санитайзеров и масок. На этапе регистрации каждому бегуну измерят температуру, выдадут маску и перчатки. Также организаторы могут отказать в участии бегунам в случае несоблюдения ограничений и по причине плохого самочувствия спортсмена в день мероприятия.
- В 2020 году забег «Дай пять!» прошёл в формате онлайн. Тогда для бегунов был разработан курс с профессиональными тренерами по общей физподготовке и специализированными уроками, который до сих пор доступен на сайте компании. С помощью этого курса любой желающий может подготовиться к преодолению дистанции.