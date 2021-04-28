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Более тысячи бегунов за два дня зарегистрировались на майский забег ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле

28.04.2021 15:38
Более тысячи бегунов за два дня зарегистрировались на майский забег ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 16 мая состоится VII благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Регистрация на популярное в городе спортивное событие стартовала 26 апреля и за два дня её прошли 1156 человек. Всего в забеге смогут принять участие 1500 спортсменов, 500 из них дети. 

Для того чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте, внеся пожертвование от 100 рублей на поддержку адаптивных видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей участие бесплатное. Все участники в день забега получат стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой.

Взрослые пробегут дистанцию в 5 километров, а дети в возрасте от 6 до 14 лет 1 километр. Праздник спорта по традиции пройдёт в центре города. Спортсмены пробегут по проспекту Ленина. 

Поэтому с 7:00 до 15:00 для движения транспорта будут закрыты:

— проспект Ленина на участке от здания № 1 до улицы Октябрьской Революции;
— проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— проспект Строителей от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;
— улица Пархоменко от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
— улица Первомайская от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Красноармейская от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;
— улица Огаркова от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Старт забега, как всегда, будет дан от площади у КДК «Современник». На итоговой регистрации 16 мая каждый бегун должен предоставить медицинскую справку о состоянии своего здоровья, разрешающую принимать участие в забеге.

Как отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа, в этом году из-за коронавирусных ограничений не будет активных площадок для болельщиков, зато будет большее количество санитайзеров и масок. На этапе регистрации каждому бегуну измерят температуру, выдадут маску и перчатки. Также организаторы могут отказать в участии бегунам в случае несоблюдения ограничений и по причине плохого самочувствия спортсмена в день мероприятия.

  • В 2020 году забег «Дай пять!» прошёл в формате онлайн. Тогда для бегунов был разработан курс с профессиональными тренерами по общей физподготовке и специализированными уроками, который до сих пор доступен на сайте компании. С помощью этого курса любой желающий может подготовиться к преодолению дистанции.
Фото: 
Максим Конанков
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