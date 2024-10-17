Более 80% тагильчанин против налога на бездетность

Согласно опросу, проведённому 14–16 октября сервисом Superjob, 86% жителей Нижнего Тагила выступают против введения налога на бездетность. Были опрошены представители экономически активного населения города, и результаты показали явное несогласие с этой инициативой: 60% респондентов определённо против такой меры, а ещё 26% скорее против.

Основным аргументом, который приводит большинство опрошенных тагильчан, является право каждого человека выбирать, хочет он заводить детей или нет. Женщины выражают своё несогласие чаще мужчин (89% против 83%), подчёркивая, что многие женщины сталкиваются с физическими или финансовыми трудностями в вопросах деторождения.

Молодёжь в возрасте до 34 лет особенно активно выступает против налога, говоря, что лучше сосредоточить усилия на улучшении условий жизни и поддержке семей. Ответ на вопрос о введении налога на бездетность также соотносится с доходами граждан: среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей противники налога составляют 67%, в то время как среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, это число достигает 60%.

Интересно, что подавляющее большинство бездетных жителей Нижнего Тагила, 95% из тех, кто планирует детей, и 97% из тех, кто не собирается их заводить, также высказались против этой инициативы.

Несмотря на то, что конкретных планов по введению налога на бездетность в России не существует, обсуждение инициативы продолжается. По данным «РБК Life», в октябре этого года проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев предложил включить налог на бездетность в налоговую систему, добавляя процентные ставки к уже существующим налогам. Однако многие эксперты и жители страны считают, что вместо увеличения налогов лучше сосредоточиться на стимулирующих мерах, таких как материнский капитал и ежемесячные пособия.