Более 70 тысяч жителей Свердловской области не смогут уехать за границу из-за долгов

Приставы Свердловской области вынесли 71 440 постановлений об ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации с начала года, сообщает пресс-служба ведомства. Общий долг невыездных уральцев составляет более 58 миллиардов рублей.

Из общего числа решений в отношении алиментщиков вынесено 9541 постановление на общую сумму долга 1,8 миллиарда рублей, в отношении должников по ЖКХ и ТЭК — более 2,7 тысячи постановлений с общим долгом более 99 миллионов рублей.

По административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 3937 постановлений на общую сумму более 120 миллионов рублей задолженности. Ещё 1814 граждан имеют долги по налогам, в общей сумме они задолжали в бюджет порядка 234 миллионов рублей.

Ограничены в праве выезда за границу также 21 703 свердловчанина, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей.

Временные ограничения на выезд за пределы России применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, которые не исполнили требования исполнительного документа в установленный добровольный срок 5 дней без уважительных причин. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.