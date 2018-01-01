Более 6,5 млн рублей собрал благотворительный фонд «Живи, малыш» на лечение тяжелобольных детей в 2017 году

Нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» подвёл итоги своей деятельности за 2017 год. За 12 месяцев прошлого года его сотрудникам удалось собрать более 6,5 млн рублей на лечение 33 детей из 13 регионов России. Это почти в пять раз больше по сравнению с 2016 годом — тогда на лечение подопечных фонда было пожертвовано 1,44 млн рублей.

«Спасибо всем, кто жертвовал деньги, одежду, памперсы и ещё много всего нашим подопечным. Вместе с вами мы подарили 33 детям возможность жить полноценной жизнью. В 2017 году мы также вместе сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы запустить наше бесплатное социальное такси для инвалидов в Екатеринбурге. "Уральские пельмени" пожертвовали на это доброе дело один миллион рублей, часть денег собрали ученики московской школы № 37. Недостающие средства помогли собрать все вы на краудфандинговой платформе "Планета". Благодаря этому уникальному и единственному в Свердловской области проекту нам уже удалось решить вопросы транспортной доступности для 145 тагильских детей-инвалидов. Сейчас нашей помощи ждут более трёх тысяч тяжелобольных детей из Екатеринбурга», — отмечают в пресс-службе фонда.

В сентябре 2017 года «Живи, малыш» совместно с каналом «УРФО-24» запустил благотворительный телевизионный проект. Каждую неделю на телеканале выходит сюжет, где рассказывается о жизни одного из подопечных фонда. Благодаря этому проекту удалось оплатить лечение уже четырёх тяжелобольных детей. Помогли значительно увеличить количество собираемых средств и благотворительные ярмарки.

«Мы расширили географию наших ежегодных ярмарок: теперь они проходят не только в Москве и Нижнем Тагиле, но и в Тульской области, и в республике Карелия. За три ярмарочных дня школьники смогли собрать почти миллион рублей. Этого хватило, чтобы оплатить дорогостоящее лечение сразу шестерым детям», — говорят в фонде «Живи, малыш».

Сотрудники «Живи, малыш» активно сотрудничают с фондом «Подари жизнь»: занимаются поисками жилья для пациентов детского онкоцентра в Екатеринбурге и помогают решать различные бытовые вопросы, а также проводят множество благотворительных акций.

«Впервые в этом году запустили акцию "Крышки для малышки". Это яркий пример непрямой благотворительности, того, как можно помочь, просто собирая пластиковые крышки и принося их в наш фонд. Крышки мы сдаём, а средства тратим на помощь нашим подопечным. Также в этом году снова провели акцию "Учись, малыш!". Обеспечили канцелярскими товарами и школьными принадлежностями более ста ребят из Нижнего Тагила, Серебрянки, Висимо-Уткинска и Усть-Утки», — отмечают сотрудники фонда.

«Наша команда состоит из профессионалов, которые любят свою работу и хотят, чтобы она приносила людям радость, — говорит директор фонда "Живи, малыш" Егор Бычков. — Мы работаем во благо тяжелобольных детей. Понимаем степень ответственности, возложенную на нас, и делаем всё от нас зависящее для достижения наших благих целей. Мы готовы представить отчёт за каждый потраченный рубль — вся наша деятельность абсолютно прозрачна. Мы всегда открыты для сотрудничества, ценим и уважаем всех наших партнёров. Спасибо вам за доброту и понимание!»

Напомним, за каждый денежный сбор фонд отчитывается в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.