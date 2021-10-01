Более 6 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2021 году

В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года от укусов животных пострадало 6028 человек. 91 свердловчанин был покусан дикими животными, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

В этом году в регионе зарегистрировано три случая бешенства. Они выявлены у диких лис. Прямому риску инфицирования вирусом бешенства подверглись шесть человек. Пострадавшие были взяты под медицинское наблюдение, они прошли курс профилактических прививок.

«Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и других», — добавили в ведомстве.

Для профилактики заболевания в ведомстве рекомендуют приобретать животных только в специальных организациях при наличии ветпаспорта. Также необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных и избегать контактов с безнадзорными животными.