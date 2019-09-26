Более 500 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе за первое полугодие 2019 года

Более 500 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказа от медицинского освидетельствования было выявлено в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за первое полугодие 2019 года. Такая информация была озвучена сегодня, 26 сентября, на очередном заседании Нижнетагильской гордумы. Всего за 6 месяцев было зарегистрировано свыше 47 тысяч административных правонарушений в сфере дорожного движения. Из них около 9 тысяч были совершены пешеходами, 37 тысяч — автолюбителями. Порядка 400 водителей поймали на управлении транспортными средствами без прав. Почти 60 уральцев, неоднократно нарушавших ПДД, привлекли к уголовной ответственности.

Отметим, за первое полугодие 2019 года на территории Нижнего Тагила и ГГО всего было зарегистрировано 3210 преступлений (на 167 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Рост преступности составил более 5%. Из них 8 умышленных убийств, 6 изнасилований, 450 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ГУ МВД России «Нижнетагильское» отмечают, что, несмотря на небольшой рост, за последние 10 лет количество зарегистрированных преступлений снизилось почти в два раза, или на 47%, а раскрываемость выросла на 20%.