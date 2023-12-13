Более 45 тысяч тагильчан не смогут выехать за границу из-за долгов

В Нижнем Тагиле 45,5 тысячи жителей города не смогут выехать за границу из-за долгов, которые суммарно составляют свыше 6 млрд рублей, сообщает ИА «Все новости».

Причинами ограничения выезда за границу могут послужить долги по ЖКХ, алиментам, кредитам и различным искам. Всю информацию о возможной задолженности можно проверить через портал госуслуг или на сайте ФССП. Информация о погашении долга поступает в течение суток в пограничную службу.

«Информация об оплате долга ещё должна попасть в пограничную службу. Это может занять один рабочий день. До этого через границу не пропустят даже с постановлением о снятии ограничения на выезд и чеками об оплате. Погранслужба руководствуется полученными документами от приставов. Если прошло более суток, а постановление не пришло и ограничение на выезд не снято, можно подать ходатайство, обратившись к приставу. Понадобится номер исполнительного производства. Ответ придёт в личный кабинет», — отмечают в ФССП.

Ограничение на выезд могут снять также в том случае, если должник исполнил требование исполнительного документа, исполнительный документ вернули взыскателю, исполнительный документ отменили или признали недействительным, взыскателем была организация, но её исключили из ЕГРЮЛ, должник и взыскатель заключили мировое соглашение.

По данным ФССП, всего в Свердловской области более 530 тысяч должников.