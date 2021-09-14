Более 300 школьников получили премии губернатора Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось вручение премий губернатора Свердловской области; премии из рук замгубернатора Павла Крекова получили наиболее отличившиеся учащиеся школ региона, сообщает департамент информационной политики.

324 учащихся школ Свердловской области получили премии губернатора региона. 37 из них победили на заключительном этапе общероссийской олимпиады. Школьников оценивали по нескольким критериям: интеллектуальная, спортивная, социально значимая и творческая деятельность.

«Вы стали победителями всероссийской олимпиады школьников, вы показали на региональных этапах соревнований, великолепно проявили себя на областных мероприятиях спортивной, творческой и социальной тематики. Свердловская область по праву гордится вами и тем, что вы достойно представляете наш регион», — заявил Павел Креков.

Размер региональной премии составляет 40 тысяч рублей, финалисты общероссийской олимпиады получили от 70 до 100 тысяч.

Традиция чествовать лучших учащихся школ региона идёт с 1997 года, за всё время более тысячи школьников стали лауреатами губернаторской премии.