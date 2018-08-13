Более 300 человек пострадали на испанском музыкальном фестивале из-за прыжков на деревянном танцполе

Как минимум 312 человек пострадали при обрушении деревянной платформы в воду на концерте O Marisquiño в испанском городе Виго (Галисия). Девять человек, в том числе двое подростков, были госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает, пишет «Медуза».

⏺️ 312 atendidos por los servicios sanitarios

⏺️ 5 heridos graves, dos de ellos menores

⏺️ Sin víctimas mortales Las consecuencias del desplome de un paseo marítimo en el puerto de Vigo durante el festival #OMarisquiño https://t.co/Pr85KPf6Zu pic.twitter.com/c3lvbwLDi7 — eldiario.es (@eldiarioes) 13 августа 2018 г.

Помост, на котором находились сотни зрителей, рухнул в море во время выступления хип-хоп-исполнителя Rels B, когда он попросил их попрыгать. Оставшиеся на берегу помогли выбраться упавшим людям. Сейчас водолазы тщательно обследуют местность, проверяя, никто ли из зрителей не остался в воде под завалами.

По словам главы администрации порта Виго, обрушение произошло из-за слишком большого веса и давления на конструкцию. Глава города Абель Кабальеро объявил о начале расследования обстоятельств происшествия.

O Marisquiño — фестиваль городской музыки и спорта, который ежегодно проводится в испанском регионе Галисия.