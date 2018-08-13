Происшествия

Более 300 человек пострадали на испанском музыкальном фестивале из-за прыжков на деревянном танцполе

13.08.2018 15:16

Как минимум 312 человек пострадали при обрушении деревянной платформы в воду на концерте O Marisquiño в испанском городе Виго (Галисия). Девять человек, в том числе двое подростков, были госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает, пишет «Медуза».

Помост, на котором находились сотни зрителей, рухнул в море во время выступления хип-хоп-исполнителя Rels B, когда он попросил их попрыгать. Оставшиеся на берегу помогли выбраться упавшим людям. Сейчас водолазы тщательно обследуют местность, проверяя, никто ли из зрителей не остался в воде под завалами.

По словам главы администрации порта Виго, обрушение произошло из-за слишком большого веса и давления на конструкцию. Глава города Абель Кабальеро объявил о начале расследования обстоятельств происшествия.

O Marisquiño — фестиваль городской музыки и спорта, который ежегодно проводится в испанском регионе Галисия.

Фото: twitter.com / @OndaCero_es
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