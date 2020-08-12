Более 200 женщин в белом вышли на мирную акцию протеста в Минске

250 белорусских женщин в белом вышли с цветами к Комаровскому рынку в Минске, чтобы выразить протест против насильственных действий силовиков и солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами, пишет NEXTA.

«Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчёт голосов! Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны», — заявляют участницы акции.

Напомним, в Беларуси четвёртый день продолжаются протесты против официальных результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, — оппозиционеры не признают эти результаты. Силовики жёстко подавляют протесты, применяют против людей резиновые пули и светошумовые гранаты, избивают людей на улице без разбору.