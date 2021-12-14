Более 200 рабочих мест появится в Нижнем Тагиле в связи с открытием сервиса доставки продуктов «Самокат» 

14.12.2021 11:43
В конце декабря этого года в Нижнем Тагиле начнёт работу онлайн-ритейлер «Самокат». Курьеры будут доставлять продукты на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки. Компания планирует принять на работу более 200 курьеров, товароведов и администраторов.
Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе компании, на момент запуска в городе начнут работу шесть дарксторов (склады, откуда доставляют продукты), этого достаточно для покрытия всего города. В дальнейшем компания продолжит открывать новые дарксторы.
- «Самокат» начал работать в 2018 году в Санкт-Петербурге. Онлайн-ритейлер входит в «О2О холдинг» Сбербанка и Mail.ru Group (включает Delivery Club, «Ситимобил», «Сбермаркет»), он вошёл в экосистему «Сбера» в 2020 году. По данным онлайн-ритейлера, «Самокат» каждый день доставляет более 150 тысяч заказов. В семи городах России работают более 500 дарксторов.