Более 200 рабочих мест появится в Нижнем Тагиле в связи с открытием сервиса доставки продуктов «Самокат» 

В конце декабря этого года в Нижнем Тагиле начнёт работу онлайн-ритейлер «Самокат». Курьеры будут доставлять продукты на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки. Компания планирует принять на работу более 200 курьеров, товароведов и администраторов.

Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе компании, на момент запуска в городе начнут работу шесть дарксторов (склады, откуда доставляют продукты), этого достаточно для покрытия всего города. В дальнейшем компания продолжит открывать новые дарксторы.