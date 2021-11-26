Более 20 сотрудников общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила отказались вакцинироваться от COVID-19

В Нижнем Тагиле из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 по состоянию на 26 ноября отстранено от работы 24 сотрудника образовательных учреждений, 20 из них работают удалённо. Об этом АН «Между строк» рассказали в управлении образования администрации Нижнего Тагила.

«В данный период работники муниципальных образовательных учреждений, не прошедшие вакцинацию, отстранены от работы, большая часть из них работает дистанционно», — сообщили в управлении образования.

По словам главного специалиста по организации безопасного образовательного процесса в образовательных учреждениях Натальи Арефьевой, отстраняют от работы в основном младший обслуживающий персонал. Как правило, это пожилые люди, не имеющие медотвода. Ставить прививку некоторые из них не хотят, поэтому принимают решение об увольнении.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за введённых ограничений пострадали воспитанники школы-детского сада № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались без единственного водителя школьного автобуса. Руководство школы и родители до сих пор продолжают искать замену водителю, так как прививаться он не планирует.

Школьники пригородных посёлков также остались без водителя автобуса, который возил их в школу № 24 в Горноуральском. Мужчину уволили в начале ноября из-за отказа ставить прививку от коронавируса. Работать приходилось без сменщика, так как в школе предусмотрена только одна ставка водителя. Сейчас проблема решена. Дети добираются на том же автобусе, что и воспитанники соседней школы № 4 села Большая Лая. Руководству двух школ удалось договориться.