Более 16 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

За неделю клещи покусали 4,7 тысячи жителей Свердловской области. Общее число пострадавших с начала сезона — 29 марта — уже достигло 16 977. Эта цифра в 1,5 раза превышает среднемноголетний уровень, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших от укусов клещей 3,5 тысячи детей, что в 1,2 раза ниже показателей прошлого года. Клещевой энцефалит подозревают у 28 госпитализированных, клещевой иксодовый боррелиоз — у 115.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области напоминают, что самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно актуально это сделать перед сезоном выезда на природу. Людям, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищённости от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряжённость постпрививочного иммунитета. По результатам исследования врач назначает схему проведения дальнейшей иммунизации.

Если вас укусило опасное насекомое, необходимо срочно обращаться в травматологический пункт лечебно-профилактического учреждения. При невозможности обратиться за медицинской помощью присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно, после чего обязательно направить для исследования заражённости опасными для человека инфекциями в лабораторию Роспотребнадзора на Октябрьской Революции, 86.