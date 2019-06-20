Более 150 уральских предпринимателей учились сегодня в Нижнем Тагиле создавать личные бренды и продвигать бизнес в Instagram или Facebook

Более 150 бизнесменов из Нижнего Тагила, Новоуральска, Красноуральска, Невьянска, Кушвы и других уральских городов собрались сегодня, 20 июня, в отеле «Демидов Плаза», чтобы научиться создавать личный бред, а также продвигать себя и компании в социальных сетях. Бесплатное для участников мероприятие «Как заставить соцсети работать на вас» (и приносить солидную прибыль) организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства для тех, кто только планирует открыть или уже занимается развитием своего дела в Горнозаводском округе. Проявили большой интерес к бизнес-форуму и гости из Екатеринбурга.

С крутыми и лайтовыми кейсами перед участниками мероприятия выступили известные эксперты и собственники бизнеса, которым уже удалось добиться успеха в онлайн-продвижении и event-маркетинге. Гендиректор АО «Уралкерамика» Евгений Фомин поведал собравшимся о том, как «его засосал Instagram» и как при помощи правильного оформления аккаунтов и формирования контента в соцсетях создать своё собственное маленькое СМИ. После диалога с бизнесменами он разыграл среди них книгу Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь».

«Самое страшное, что большая часть контента, которую мы видим в соцсетях, — это ничем не подкреплённый пиар», — сказал Евгений Фомин, напомнив собравшимся о важности подкрепления постов в соцсетях конкретными делами и достижениями.

Создатель школы финансовой грамотности MOSKOVKINPROF и владелец компании «Данило-Мастер» Дмитрий Московкин рассказал бизнесменам о типах, особенностях аудиторий и последних трендах социальных сетей.

Редактор «Афиши» в тагильском агентстве новостей «Между строк» Анна Ахунова рассказала о секретах продвижения различных мероприятий в соцсетях. Она, как и другие спикеры, уверена: многие вещи лучше доверять профессионалам. Сегодня в портфолио «Афиши» не только собственные имиджевые ивенты — концерты уличных музыкантов, нескучные встречи Nice people, открытые интервью «Точка сборки», — но и коммерческие проекты для организаций и предприятий города. В 2016 году команда «Афиши» курировала Всероссийскую акцию грамотности «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле, собрала 1000 человек на площадках мероприятия и вывела Тагил в топ-20 из 700 городов по количеству участников. Также с 2016 года «Афиша МС» является куратором Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот» в Нижнем Тагиле.

«Каждый день обновлять контент, своевременно отвечать на вопросы подписчиков и вести живой диалог — только так можно вызвать доверие аудитории, — отмечает Анна Ахунова. — Если у руководителя бизнеса нет таких навыков, лучше доверить дело профессионалам. То же касается и сферы ивентов. Над одним мероприятием, как правило, работает целая команда. В ней: руководитель проекта, копирайтер, дизайнер, программист, таргетолог и SMM-специалист. В нашей команде, например, есть все эти специалисты, и у них большой опыт, поэтому мы можем позволить себе более сложные и масштабные форматы».

Визуальный мерчендайзер и fashion-стилист Екатерина Путинцева раскрыла гостям форума фишки сет-дизайна и правильной фотосъёмки продукции. Партнёром мероприятия выступила «Высшая школа имиджа и стиля». Любой желающий на бизнес-форуме мог получить от её специалистов экспресс-консультацию по стилю и разработать для себя новый модный лук. Также предприниматели смогли пообщаться друг с другом и обменяться профессиональным опытом во время кофе-брейка.

«После открытия представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе мы первым делом провели диалог с местными бизнесменами. Это позволило нам выяснить, какие темы сейчас наиболее актуальны, а виды поддержки необходимы для предпринимателей округа. И 80% из них отметили, что для них очень интересным и полезным будет мероприятие именно по продвижению в социальных сетях. Сегодня любой предприниматель знает, как важно уметь работать с соцсетями, что при помощи них можно находить и удерживать клиентов. Но далеко не все понимают, как на самом деле те же соцсети работают. Поэтому мы решили организовать форум с привлечением экспертов в этой сфере. Надеемся, что он был полезен многим. В ближайшем будущем мы проведём для бизнесменов Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа ещё несколько не менее интересных и продуктивных мероприятий», — отметил руководитель представительства фонда поддержки предпринимательства в округе Сергей Федореев.

Уже в августе в Нижнем Тагиле откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Он разместится в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы переговорная и зоны консультаций. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Уже сейчас, до открытия центра, для уральских бизнесменов проводят полезные и интересные образовательные лекции, семинары и тренинги на самые разные темы. Узнать о них можно на сайте фонда или в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».