Более 140 тысячам жителей Свердловской области запретили выезд из России из-за долгов

Судебные приставы ограничили выезд за рубеж для 141 тысячи жителей Свердловской области, которые накопили долги, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФССП, большинство должников — 56,4% — мужчины. Среди должников в возрасте от 18 до 25 лет больше всего тех, кто не заплатил вовремя административные штрафы, в возрасте от 26 до 35 лет — в основном задолжавшие по кредитам и алиментам, от 36 до 45 лет — те, кто накопил долги по ЖКХ, не исполнил решение суда, не возместил моральный вред. Должники старше 46 лет чаще всего не платили вовремя налоги и коммуналку.

«Выплатить задолженность необходимо заблаговременно, перед поездкой за пределы России. Снять ограничение в аэропорту перед вылетом будет невозможно», — отмечают судебные приставы.

Проверить, не числится ли за гражданином долгов, можно на сайте областного УФССП — для этого там необходимо указать Ф.И.О. и дату рождения.