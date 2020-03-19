Более 100 тысяч человек подписали обращение в Совет Европы против поправок к российской Конституции

Более 100 тысяч человек подписали открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петиция размещена на сайте Change.org, её инициаторами стали более 120 российских юристов, правозащитников, учёных, политиков и общественных деятелей: Георгий Сатаров, Виктор Шейнис, Сергей Гуриев, Лев Гудков, Михаил Касьянов, Лев Пономарёв, Борис Вишневский, Елена Панфилова, Юлия Галямина, Лилия Шибанова и другие.

Авторы обращения указывают, что поправки к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным, вызывают негативную реакцию в российском обществе, поскольку «усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы и ещё более централизуют государственное управление».

«Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», — говорится в петиции.

Также авторы обращают внимание на поправку об обнулении президентских сроков действующего главы государства, которая нарушает «фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти». Процедура принятия поправок к Конституции также не соответствует текущему законодательству и международным стандартам, указывается в петиции.