Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов проиграл очередной бой

17 апреля в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions. Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов встретился на ринге с бойцом из Екатеринбурга Акжолом Сулайманбеком Уулу.

Оба боксёра вышли на ринг после поражений, поэтому цена победы для каждого была очень высокой. Как сообщает RCC Boxing Promotions, первые два раунда Кузнецов жёстко прессинговал соперника. Казалось, что тагильский спортсмен победит в бою. Но к третьему раунду Акжол разогрелся и перешёл в нападение. Картина боя изменилась — Никита Кузнецов ушёл в режим выживания.

В итоге киргизский боксёр досрочно выиграл бой, поскольку Кузнецов отказался выходить на ринг после неудачного седьмого раунда.

«Никита хорош физически, но техника у него плохая, он был слишком удобным для меня. Я сильнее и крепче него, победа в любом случае была бы за мной», — рассказал Акжол Сулайманбек Уулу RCC Boxing Promotions.

Это поражение стало для тагильского боксёра третьим кряду после победы в сентябре 2019 года над венесуэльцем Брейлором Тераном.

Напомним, Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник», мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской, юниорской и молодёжной сборной России. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов.