Бобры помешали очистке Черноисточинского пруда

Бобры погрызли пульпопровод в Черноисточинске, через который откачивают ил со дна пруда. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных мэром снимках, видно, что защитный материал на трубе земснаряда в некоторых местах изгрызан, а где-то и вовсе отсутствует.

Владислав Пинаев также написал, что обезвреживанием грызунов займутся специалисты МУП «Тагилдорстрой», которое занимается очисткой донных отложений пруда.

Отметим, что мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища рассчитаны до 2024 года. Из федерального бюджета на эти работы выделено более 441 млн рублей. Завершить очистку водохранилища от донных отложений «Тагилдорстрой» должен к октябрю 2023 года.

Напомним, земснаряд спустили на воду Черноисточинского пруда в июне. Он представляет собой судно, оборудованное специальным грунтовым насосом, и предназначен для извлечения и перекачивания грунта. Земснаряд собирает со дна водоёма так называемую пульпу — смесь твёрдых частиц и жидкости, которая проходит через систему фильтров. Отложения можно использовать в городском благоустройстве в качестве плодородного грунта.