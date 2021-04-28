Bloomberg: В России началась третья волна коронавируса

В России началась третья волна коронавируса, со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики пишет Bloomberg.

Агентство не приводит реальные данные по заражениям, но сообщает, что оптимистичные оценки ситуации с коронавирусом Кремлём привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне больше не боятся вируса.

В «Левада-центре»* агентству сказали, что около 65% россиян не хотят вакцинироваться, несмотря на действующие бесплатные прививочные пункты. Администраторы ТЦ, в которых находятся такие пункты, отметили, что очереди были только в первые дни открытия. Некоторые врачи при этом по-прежнему не доверяют вакцинам.

Согласно последним официальным данным, в России с начала пандемии выявлено более 4,7 млн заболевших коронавирусом, свыше 108 тысяч скончались. В последнее время ежедневно в целом по стране фиксируют в районе 8 тысяч заразившихся. Полностью привились от коронавируса лишь около 7 млн россиян. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцину поставили примерно 60% населения страны.

В целях предупреждения распространения коронавируса в России продлены майские выходные, однако российские власти продолжают отвергать введение новых ограничений внутри страны.

* По решению Минюста России «Левада-центр» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.