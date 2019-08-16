Bloomberg: Сергей Глазьев покидает пост советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), со ссылкой на представителя комиссии пишет Bloomberg.

Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике. Советники Глазьева и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стали комментировать Bloomberg информацию. О предстоящем переходе также сообщили источники «Известий»: в пресс-службе ЕЭК уточнили изданию, что окончательно утвердить Сергея Глазьева планируется 1 октября. Источник газеты добавил, что утверждения происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета. Собеседники издания считают логичным назначение Сергея Глазьева на эту должность, так как до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарём комиссии Таможенного союза (2009–2012) и занимался формированием Единого экономического пространства. При этом источники в финансово-экономическом блоке правительства предположили, что Глазьев «уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется».

Сергей Глазьев занимает пост советника президента РФ с 2012 года, до этого он работал министром внешнеэкономических связей РФ (1992–1993), был депутатом Госдумы первого, третьего и четвёртого созывов, а в 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.