Bloomberg анонсировал возможное подорожание доллара до 97 рублей

В случае падения котировок на фондовом рынке США, как во время кризиса 2007–2008 годов, курс доллара может скакнуть до 97 рублей, пишет Bloomberg.

Агентство сделало собственный анализ ситуации — он показал, что если из-за пандемии коронавируса котировки упадут так же, как во время кризиса 2007/2008, то это существенно повлияет на национальные валюты многих стран с развивающимися рынками: в частности, курс российской может упасть на 30% — до 97 рублей за доллар. С 19 февраля доллар уже подорожал к рублю на 18%.

«Несмотря на то, что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопролития, есть возможности для ещё больших потерь», — сообщает Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что национальные валюты государств с дефицитом текущего счёта и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара. К ним относятся, в частности, некоторые страны Латинской Америки, Южная Африка, Индонезия, Чили, Турция и Индия.

Напомним, 16 марта котировки на американских биржах упали на 13% из-за тревоги по поводу коронавируса и заявления президента США Дональда Трампа о возможном приближении рецессии. Для Dow Jones это стало худшим падением после «чёрного понедельника» 1987 года.