Ближайшая рабочая неделя в Нижнем Тагиле обещает быть прохладной

Пасмурная погода, небольшой снег и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни. В середине недели появится солнце, но будет прохладно. К выходным столбики термометров опустятся до +1°C. По словам синоптиков, прошедший период октября оказался теплее обычного на 3–5°C.

В понедельник, 24 октября, днём воздух прогреется до +3°C, ночью — до +2°C. В первой половине недели ожидаются небольшие дожди. Во вторник, 25 октября, столбики термометров покажут днём до +2°C, ночью — до –2°C. В среду и четверг, 26 и 27 октября, дневная температура поднимется до +2°C, будет солнечно, однако ночью сохранятся минусовые температуры до –4°C. В пятницу, 28 октября, днём будет около +2°C, ночью — 0°C.

В выходные, 29 и 30 октября, ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Воздух прогреется до +3°C днём, ночью похолодает до –1°C.