Общество

Благотворительный фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила ищет 100 друзей

13.05.2022 13:33
Благотворительный фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила ищет 100 друзей

Благотворительный фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила организовал акцию, где каждый может стать другом тяжелобольных детей. Для этого нужно подключить ежемесячный автоплатёж и поддержать детей любой суммой от 200 рулей. После того как к акции присоединится 100 друзей фонда, они соберутся на душевной посиделке в Zoom.

«Мы оплатили лечение сотен детей, у нас в Свердловской области работает служба соцтакси, инструкторы АФК, психологии и дефектологии, у нас есть своя служба нянь-ассистентов. Помощь от нас ежемесячно получают сотни семей. И однин из самых понятных и простых способов поддержать фонд — оформить ежемесячный автоплатёж. Чем их больше, тем проще нам планировать свою работу», — рассказал руководитель фонда «Живималыш» Егор Бычков.

Акцию «100 друзей» фонд «Живи, малыш» проводит впервые. На данный момент к ней присоединились 35 человек. Стать другом и оформить ежемесячный автоплатёж в пользу фонда можно на странице акции.

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