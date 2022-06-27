БК «Старый соболь» из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области 

Баскетбольный клуб «Старый соболь» в сезоне 2021/2022 стал обладателем кубка Свердловской области, чемпионом УрФО, а совсем недавно — чемпионом Свердловской области. Последний титул тагильчане завоевали в игре с новоуральским «Кедром», в которой тагильский клуб одержал победу со счётом 87:86.

Как сообщает пресс-служба клуба, финал чемпионата Свердловской области по баскетболу проходил в два этапа — первый матч прошёл в Новоуральске, где «Кедр» проиграл «Старому соболю» со счётом 59:100. На следующий день, 26 июня, игра состоялась на площадке в Нижнем Тагиле.

Баскетболисты «Кедра» вели в счёте практически весь матч. На последних минутах «соболя» сократили разницу в счёте до 5 очков. Победную точку в матче поставил Дмитрий Сидоров, который после тайм-аута забросил мяч в кольцо команды соперников. Финальный матч завершился со счётом 87:86 в пользу тагильских спортсменов.