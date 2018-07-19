Бизнесу предложили открыть доступ к данным без согласия пользователей

Рабочая группа по регулированию цифровой экономики поддержала концепцию, согласно которой бизнесу позволят собирать, хранить и анализировать любую информацию о пользователях, которая попала в интернет легально, со ссылкой на участников группы пишут «Ведомости». Согласие владельца данных для этого не потребуется.

По словам трёх участников группы, на основании одобренной концепции будет создан законопроект. Всего экспертам были представлены три концепции. По словам представителя Mail.ru Group, компания предлагала другой вариант — разрешать сбор и обработку данных исключительно той площадке, на которой размещены данные. Третья концепция не предполагала никаких изменений действующих правил. В итоге в поддержку первого варианта высказались 56% проголосовавших.

Один из бывших членов группы заявляет, что концепцию начали обсуждать несколько месяцев назад, а люди, которые не поддерживали эту идею, перестали ходить на заседания, что, по словам собеседника, могло повлиять на исход голосования.

Как отмечает представитель «Мегафона», пользователи при публикации своих данных могут не знать, что эту информацию смогут использовать в рекламных целях. В «Яндексе» также предложили продолжить работу над концепцией. В Mail.ru Group заявили, что план противоречит «как интересам пользователей, так и здравому смыслу» и опасен.

Авторами идеи «открытых данных» собеседники назвали «Сколково» и компанию Double Data, это подтвердили директор по развитию «Сколково» Сергей Израйлит и основатель фирмы Максим Гинжук. Для принятия законопроекта авторам предстоит получить поддержку правительства, объяснил главный аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.