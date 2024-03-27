Бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх проведёт приём предпринимателей в Нижнем Тагиле 2 апреля

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» (улица Мира, 2а) 2 апреля с 10.00 до 12.45 уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проведёт личный приём. Также во встрече примут участие глава города Владислав Пинаев, представители прокуратуры и регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС), Уральской торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

«Если у предпринимателя имеются нерешаемые вопросы с органами исполнительной власти, связанные с их действием либо бездействием, что ущемляет его предпринимательские права, то он может записаться на приём к уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Николаевне Артюх», — отмечает общественный помощник бизнес-омбудсмена Максим Зиновьев.

Мероприятие начнётся с открытия выставки «Наследие выдающихся предпринимателей России и Урала». Затем перед собравшимися выступят замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области — заместитель главного судебного пристава Свердловской области Ульяна Душечкина и ответственный секретарь отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ в Екатеринбурге, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова. Они расскажут об отдельных вопросах взаимодействия со службой судебных приставов и об альтернативных способах урегулирования конфликтов в деловой сфере.

После состоится личный приём предпринимателей, в котором кроме Елены Артюх также примут участие зампрокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд и Ульяна Душечкина. Для участия в приёме необходима предварительная запись по телефону 8 (343) 223-62-74. Для записи нужно сообщить наименование организации, фамилию, имя, отчество, номер телефона, тему или вопрос, с которым вы собираетесь обратиться.