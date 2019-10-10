Бизнес-омбудсмен Титов предложил покупать мусор у населения для переработки

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и руководитель его экспертного центра Анастасия Алехнович заявили, что комплексы по переработке бытового мусора должны платить за приём отходов региональным операторам, а не наоборот, пишет ТАСС. За счёт этого региональные операторы могут снизить тарифы на вывоз отходов для населения или даже платить ему за получение полезных фракций.

Сейчас регоператоры по обращению с отходами собирают платежи за вывоз мусора с населения и юридических лиц и платят сортировочным станциям, полигонам и в перспективе мусоросжигательным заводам за их приём. В отдельных случаях полигон и сортировочная станция могут быть в собственности регионального оператора, что позволяет лучше выстраивать экономику всей компании, однако расходы на них всё равно закладываются в тариф на вывоз бытовых отходов: необходимо финансировать строительство и эксплуатацию полигонов или мусоросжигательных заводов и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

«Принципиальное предложение, что хаб платит региональному оператору за приём мусора, а не оператор платит за то, чтобы вывезти на полигон. При изменении финансово-экономической мотивации, когда возникает современный хаб с сортировкой, переработкой и возможностью сбыта продукции, региональный оператор станет основным поставщиком сырья. При этом за счёт другой экономической модели региональный оператор сможет в какой-то части снизить тарифы или, наоборот, выплачивать населению за полезные фракции: за нормально собранный картон и стекло, например», — сказала Алехнович.

Титов отметил, что такая схема позволит предотвратить случаи, когда мусор нелегально сбрасывается в неположенном месте, потому что это было дешевле, чем заплатить полигону за размещение отходов на нём. Также, по мнению бизнес-омбудсмена, хабы, в отличие от региональных операторов, будут заинтересованы в увеличении доли перерабатываемого мусора.

Сам по себе хаб в понимании Титова будет представлять собой комплекс, на котором мусор будет сортироваться и перерабатываться до стадии вторичного сырья: например, из использованных шин будет делаться вторичный искусственный каучук, из пластиковых упаковок — пластиковые гранулы. Затраты на сжигание или захоронение неперерабатываемых «хвостов» сортировки, которые будут на таких предприятиях образовываться, можно будет нивелировать за счёт создания межрегиональных мусоросжигательных заводов и полигонов, добавил он. По мнению Титова, проблем со сбытом продукции такого хаба не будет.

В этом с ним согласился генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Он напомнил, что по качеству, например, готовой пластиковой бутылки нет разницы, из вторичных или первичных гранул она была произведена. При этом создание вторичных ресурсов зачастую оказывается дороже производства первичных, их необходимо уравнять, добавил Буцаев.