Бизнес-омбудсмен Свердловской области ответит на актуальные вопросы предпринимателей о частичной мобилизации 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проведёт просветительский вебинар для предпринимателей «О необходимых действиях и обязанностях работодателя при призыве работника в ходе частичной мобилизации» (18+). Онлайн-событие пройдёт 28 сентября с 16:00 до 17:30 на ресурсах Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Помимо Елены Артюх, на актуальные вопросы работодателей о частичной мобилизации в России ответит заместитель руководителя Государственной инспекции труда, заместитель главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Свердловской области Михаил Балакин. Интересующие вас вопросы можно заранее прислать на электронную почту Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru (до 16:00 27 сентября, с пометкой «Вебинар 28.09.2022»).

Предварительная регистрация участников не требуется. Для просмотра прямой трансляции необходимо 28 сентября в 16:00 зайти на официальный сайт СОФПП или в паблики фонда во «ВКонтакте», Telegram, ЯндексДзен или на YouTube-канал.