Бизнес-омбудсмен предложил россиянам «доплачивать» Пенсионному фонду за полную пенсию

Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, заявил в интервью «Интерфаксу» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — сказал Титов.

По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

«У тебя должно быть право выработать стаж, причём ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», — считает бизнес-омбудсмен.

Он пояснил, что покупка стажа могла бы осуществляться теми, кто не выработал определённый законом срок, но хочет получать пенсию в полном размере.

«Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определённую сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — сказал Титов.

Он сообщил, что институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения по изменению пенсионного законодательства и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам. Также институт предлагает напрямую из бюджета, минуя Пенсионный фонд, выплачивать пенсии тем гражданам, которые на них вышли до 1992 года, и отказаться от обязательности накопительной части пенсии.