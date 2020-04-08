Бизнес-омбудсмен назвал постарадвшими от коронавируса 90% предпринимателей в России

Около 90% работающих в России предпринимателей в той или иной степени пострадали из-за нестабильности в экономике, связанной с распространением коронавируса, заявил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«По моим оценкам, не менее 90% предпринимателей задеты этим кризисом в той или иной степени. Некоторые — в стопроцентной степени», — сказал Титов.

Также он напомнил, что ранее направил президенту Владимиру Путину пакет предложений по поддержке бизнеса в условиях коронавируса, среди которых — разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия, а также упростить процедуру участия предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых в исполнении госконтрактов.

Ранее стало известно, что каждая вторая компания в России собирается перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в течение ближайшего месяца. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции.