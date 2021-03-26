Бизнес-омбудсмен Елена Артюх и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведут открытую встречу с предпринимателями города

В центре «Мой бизнес» 7 апреля состоится открытая встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх и мэром Владиславом Пинаевым. С 10:00 до 11:25 в большом зале состоится встреча с широким кругом предпринимателей.

Елена Артюх расскажет об основных направлениях и итогах своей работы в 2020 году и проблемах, с которыми сталкивался уральский бизнес, в том числе в период пандемии. Спикеры уделят внимание теме защиты индивидуальных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Любой участник встречи сможет задать интересующий его вопрос спикерам. Чтобы попасть на мероприятие, нужно пройти предварительную регистрацию.

«На прошлой встрече, которая прошла у нас в марте, было очень много желающих принять участие в личном приёме Елены Артюх. Мы поняли, что такие встречи очень востребованы, поэтому в этом году они пройдут сразу в двух форматах: открытом и закрытом», — рассказали в центре «Мой бизнес».

Личный приём по решению индивидуальных вопросов пройдёт с 11:30 до 13:00. Попасть на него сможет ограниченное число людей, поэтому организаторы просят записаться заранее по телефону 8 (343) 223-62-74. Для записи нужно сообщить наименование организации, ФИО, контактный номер телефона, тему или вопрос приёма.