Бизнес-омбудсмен Елена Артюх и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ответят на вопросы предпринимателей 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведут личный приём предпринимателей. Встреча состоится в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а 9 марта с 10:00 до 12:00 (18+).

Как рассказали в СОФПП, на личный приём приглашаются предприниматели, права или законные интересы которых были нарушены действиями органов власти. Участникам нужно иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие статус субъекта предпринимательской деятельности или право выступать от имени субъекта предпринимательской деятельности.

Записаться на личный приём нужно заранее по телефону 8 (343) 223-62-74. Для записи вас попросят сообщить наименование организации, Ф.И.О., контактный номер телефона, тему или вопрос.