Бизнес-леди Нижнего Тагила приняли участие в уникальном мастер-классе по росписи фарфора 

Накануне в центре «Мой бизнес» состоялся женский нетворкинг, посвящённый весне и красоте. Около 15 женщин-предпринимателей Нижнего Тагила рассказали о своём бизнесе, поучаствовали в необычном мастер-классе и отведали настоящие итальянские десерты.

Площадка центра «Мой бизнес» подходит не только для деловых событий, но и для небольших уютных ивентов. Как рассказали в фонде поддержки предпринимательства, подобные встречи женщин-предпринимателей проводятся на регулярной основе и всегда вызывают большой интерес.

Сначала гостьи попробовали себя в уникальном для нашего города ремесле — росписи фарфора. Мастер-класс провела руководитель Тагильской фарфоровой мастерской Наталья Бисерова. Художница отметила, что все знают знаменитый подносный промысел, но вот о традициях росписи фарфора в Нижнем Тагиле помнят немногие. А ведь фаянсовое производство посуды в нашем городе было налажено ещё в начале XIX века.

В продолжение традиций тагильской фаянсовой школы Наталья Бисерова открыла свою мастерскую в 2011 году. На предприятии работают восемь художников, которые выполняют частные заказы. Также изделия Тагильской фарфоровой мастерской можно приобрести онлайн, в магазине одежды «Лючия» и в ТЦ «Европа» в Екатеринбурге.

«Мы расписываем чайные пары, тарелки, сервизы. Работаем с китайским костяным, французским и английским фарфором, — рассказывает Наталья Бисерова. — Мастер-классы мы раньше не проводили, можно сказать, что сегодня у нас была премьера. Сейчас хотим предложить такие форматы для кооперативных, частных мероприятий. На таких мероприятиях гости смогут поставить свою подпись на изделии и унести его с собой».

Гулия Заболотная, владелица салона «Дивная роза», рассказала собравшимся дамам о тенденциях во флористике и показала утончённую цветочную композицию с веточками вербы, созданную специально для встречи. Собственница ювелирного магазина «Ю-лайн» Светлана Миронова продемонстрировала актуальные украшения и рассказала, как удачно сочетать их со своим гардеробом.

Ольга Горшкова, собственница арт-салона «Палитра», рассказала о локальных традициях в искусстве, художница Виктория Перезолова — о роли женщины-предпринимателя в жизни города. Создательница частного детского сада Елена Соловьёва поделилась новыми подходами к воспитанию, а руководитель Центра общественных инициатив, председатель общественной организации «Авторы явлений» Татьяна Камешкова рассказала о своих проектах, направленных на развитие творческих способностей у деток с ОВЗ.

После мастер-класса и общения в неформальной обстановке создательница кондитерской «БонНати», которая сейчас носит имя «Бабкин торт», Наталья Бабкина угостила всех традиционными итальянскими закусками и десертами и рассказала о кулинарных традициях солнечной Италии. Также Наталья поделилась приятной новостью о том, что готовит к открытию новую кофейню на проспекте Строителей.