Битва шефов по-уральски. В Заречном мужчина зарезал приятеля из-за кулинарных разногласий

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, Следственный отдел по городу Заречный СУ СКР области завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершённом из-за кулинарного спора.

Следствием установлено, что 21 февраля 2023 года 42-летний житель города Заречный, находясь в квартире дома на улице Клары Цеткин, в состоянии алкогольного опьянения затеял со своим собутыльником спор о том, кто из них лучше готовит курицу. Когда все аргументы были исчерпаны, обвиняемый взял нож и ударил им потерпевшего в шею, в результате чего тот скончался на месте преступления. Когда соседи увидели произошедшее, обвиняемый велел им покинуть квартиру, после чего облил полотенце жидкостью для разведения костров и поджёг помещение, тем самым причинив имущественный ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств: проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Вину задержанный гражданин признал. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба) направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

«Как это порой случается, подозреваемый решил вернуться на место преступления, так как ему было интересно посмотреть, чем в итоге закончились его “похождения”, сгорела квартира или нет. Когда полицейские увидели его в районе места преступления, то заинтересовались, что он здесь делает, и стали задавать другие вопросы. В итоге отпираться фигурант не стал, написал явку с повинной, сознавшись в содеянном, пояснив, что был нетрезв, что его и подвигло на убийство и последующий поджог квартиры. Собранные по факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые довели расследование до логического завершения», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.