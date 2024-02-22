Бил или не бил. В Нижнем Тагиле разгорелся очередной скандал с избиением ребёнка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента, который произошёл в трамвае в Нижнем Тагиле, сообщили в ведомстве. После публикации новости в СК возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Напомним, вечером 21 февраля в трамвае, следовавшем по маршруту № 12 в Дзержинском районе, мужчина ударил рукой по голове девочку, которая отказалась уступать ему место. После конфликта ребёнок с матерью обратились в травмпункт и в отделение полиции № 17.

По версии, озвученной источником паблика «Инцидент Нижний Тагил», мужчина находился в неадекватном состоянии, грубо разговаривал с девочкой и наотмашь дал ей по голове после отказа уступить ему место.

В защиту мужчины выступил его брат Константин, который в комментариях пытался объяснить свою версию событий, но после неудачных попыток решил связаться с журналистом АН «Между строк», чтобы рассказать своё видение ситуации.

По его словам, брат является инвалидом первой группы с хроническим аутоиммунным заболеванием, из-за чего у него подкашиваются ноги. В этот день он ехал на процедуры и, зайдя в вагон, подошёл к девочке и попросил уступить ему место, но она была в наушниках и не услышала. Тогда он потрогал школьницу за плечо и снова попросил уступить место. В ответ услышал в свой адрес: «Отвали от меня!» В этот момент трамвай начал тормозить, мужчина не успел взяться за поручень, не удержался на ногах и налетел на девочку, случайно попав ей рукой в ухо. После этого девочка пересела на другое место, а эпизод снял один из очевидцев.

«У меня есть дети! У брата есть дети! И чтобы он поднял руку на женщину или ребёнка? Такого не может быть. Это просто какое-то нелепое недоразумение», — говорит наш собеседник.

Сейчас с ситуацией разбираются полиция и Следственный комитет. Мама с девочкой обратились в травмпункт, где, по словам Константина, врачи не поставили ей никакого диагноза из-за отсутствия синяков и кровоподтёков. Семья мужчины-инвалида запросила записи с камер видеонаблюдения в трамвае для опровержения обвинений.