Библиотеки Нижнего Тагила будут отправлять книги на пятидневный карантин

Центральная городская библиотека и четыре её филиала начали принимать читателей впервые после закрытия из-за пандемии коронавируса в марте. Пока библиотеки работают в ограниченном режиме и только по предварительной записи.

17 августа открыли двери для посетителей Центральная библиотека на проспекте Строителей, 1а, библиотека № 1 на Карла Маркса, 11, библиотека № 6 на Басова, 8, библиотека № 7 на Фрунзе, 17а и библиотека № 11 Лебяжинской, 17. В первый день пять открывшихся библиотек посетило около 100 тагильчан, они получили на руки почти 300 книг.

Для посещения необходимо заполнить на официальном сайте библиотеки специальную форму. Библиотеки открыты для посещения по будням с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.

«Все книги, возвращённые в библиотеку, проходят обязательный карантин: их упаковывают, прикрепляют бирку с числом и хранят пять дней. Только после этого они будут вновь доступны для выдачи. Обслуживание проходит с соблюдением норм Роспотребнадзора: библиотекари работают в защитных экранах, масках, перчатках. После каждого посещения дежурный обрабатывает поверхности. Посетители также должны приходить в масках», — рассказали «Афише МС» в Центральной библиотеке.

На следующей неделе откроются для посещения библиотеки на ГГМ и Старателе.