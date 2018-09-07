«Би-би-си»: Рэпер Гнойный снял видео по заказу администрации президента

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) снял видео по заказу администрации президента, со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника пишет «Би-би-си».

«Гнойного покупали всего один раз, он взял два миллиона и больше не продавался», — сказал источник.

Концертный директор Гнойного Станислав Смольянинов информацию о его сотрудничестве с администрацией президента подтвердил.

«Да, это действительно было один-единственный раз. Сумма в 2 миллиона рублей указана не совсем верно, но максимально приближена к реальной. Повторно мы не соглашались, потому что правительство не выплатило нам оговорённую сумму при первом сотрудничестве», — сказал он.

По данным «Би-би-си», по заказу Кремля снимали ролик «Соболев Diss Chalenge», который вышел в апреле и набрал на YouTube около 7 миллионов просмотров. В диссе Гнойный говорит, что Соболев меняет свои взгляды за деньги и собирает «хайп на трупах».

Перед этим блогер Николай Соболев заявлял о том, что власти скрывают реальное число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошёл 25 марта. Позднее Соболев удалил видеозапись с этими заявлениями.

Сам Гнойный ответил на публикацию «Би-би-си» шуткой.