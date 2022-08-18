БФ «Живи, малыш» приглашает тагильских школьников принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

В Нижнем Тагиле единственный в городе благотворительный фонд, который помогает особенным детям, «Живи, малыш» присоединился к акции «Дети вместо цветов». Акция предполагает, что в День знаний школьники дарят учителю только один букет от класса, а сэкономленные деньги жертвуют на благотворительность.

БФ «Живи, малыш» предлагает перевести сэкономленную сумму на помощь их подопечным — детям с ДЦП. Собранные средства пойдут на оплату занятий детей с инструктором адаптивной физической культуры и дефектологом. Для большинства ребят это единственная возможность развить физические навыки и приспособиться к самостоятельной жизни.

Предложить своему классу присоединиться к мероприятию может каждый, говорят в фонде. Главное, чтобы решение об участии в акции школьники, их родители и учителя принимали вместе и добровольно.

«Акция “Дети вместо цветов” — это не только поддержка нуждающихся, но и возможность научить ребёнка состраданию, рассказать о том, как устроен мир и какие социальные проблемы в нём существуют, показать, что благотворительность не значит отдавать последнее, иногда достаточно того, чтобы десятки людей пожертвовали небольшие суммы», — говорит руководитель фонда Егор Бычков.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать пожертвование. В подарок всем участникам фонд вышлет макеты праздничной атрибутики: открытку для учителя, флажки, стикеры, благодарственное письмо и грамоту для класса.

Напомним, что фонд «Живи, малыш» существует с 2012 года, это официально зарегистрированная некоммерческая организация. Сейчас офисы фонда находятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Организация оказывает всестороннюю помощь детям и молодым людям с ДЦП. Узнать о деятельности фонда, а также ознакомиться с отчётами можно на сайте.

Этим летом, 1 июня, «Живи, малыш» отпраздновал своё 10-летие. В день рождения фонда мы рассказывали о его сотрудниках, которые ежедневно помогают детям с тяжёлыми заболеваниями со всей страны.