Безрукий и безногий спортсмен из Екатеринбурга устроился работать курьером чтобы купить снаряжение для Паралимпиады (ВИДЕО)

Чемпион мира по паратриатлону из Екатеринбурга Михаил Асташов устроился курьером в «Яндекс.Еду», чтобы купить снаряжение для выступления на Паралимпиаде-2020.

Как пишет ura.ru, Асташов — инвалид детства. Он родился в Улан-Удэ, а в возрасте пяти лет попал в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Куса Челябинской области. Там Михаил увлёкся спортом: сначала при помощи протезов играл в бадминтон, настольный теннис, потом стал заниматься плаванием.

«Я себя не считаю инвалидом. Я не вижу никаких ограничений, я живу такой же жизнью, как обычные люди. Тренируюсь, готовлю еду, убираю квартиру, стираю», — рассказал мужчина в прошлогоднем интервью порталу U-mama.

По словам тренера Михаила Анатолия Решетова, спортсмен вышел на работу, чтобы купить снаряжения для соревнований в Австралии, по итогам которых пройдет отбор в сборную страны на Паралимпиаду. Наставник добавил, Михаил получает пенсионные выплаты, также ему помогает федерация спорта.

«Михаил претендует на место в сборной в двух видах: паратриатлоне и паравелоспорте. Он готовится к поездке, хочет купить новый карбоновый руль на велосипед, ещё кое-какие детали для велосипеда, новые кроссовки и так далее. Вот он и решил заработать на эту амуницию для поездки сам. Проблема в том, что технического спонсора у него нет, а что-то прикупать приходится постоянно», — рассказал тренер паралимпийца.

В департаменте информационной политики e1.ru заявили, что в региональном бюджете в 2020 году выделены 240 тысяч рублей на «спортивную подготовку» Михаила Асташова.