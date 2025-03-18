Безответственность и разгильдяйство. Работодатели Нижнего Тагила рассказали, что их раздражает в сотрудниках-зумерах

Работодателей Нижнего Тагила в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы. Такие данные получили специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса представителей кадровых служб предприятий и организаций города.

Каждый пятый HR-менеджер (19%) сказал, что больше всего в работе с молодыми сотрудниками компании раздражает безответственность и разгильдяйство. 16% обращают внимание на непостоянство и лёгкость, с которой те увольняются с работы. 11% — на необязательность и недисциплинированность. 10% кадровиков указывают на нежелание молодёжи работать. 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными.

«Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. 2% кадровиков отмечают у представителей поколения зумеров излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач», — отмечают в SuperJob.

29% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами, отметив, что они шустрые и сообразительные.