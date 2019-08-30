Без скандалов и вторых туров: Кремль дал региональным властям установку на выборы

Администрация президента дала две основные установки региональным властям: не допустить вторых туров на губернаторских выборах и скандалов при подсчёте голосов, со ссылкой на близких к Кремлю собеседников сообщает «Дождь».

Один из источников отмечает, что неважно, какая будет явка и процент поддержки исполняющих обязанности губернаторов, «положительный результат без ущерба репутации — уже молодцы». Важнее всего легитимность выборов, а скандалы этому не способствуют, поясняет собеседник в Кремле. Задачи ставятся губернаторам, вице-губернаторам по внутренней политике, главам региональных избирательных комиссий, главным технологам кампаний, рассказывали ранее собеседники, близкие к администрации президента и региональным властям. Под скандалами понимается, например, отмена итогов голосования, как это было в прошлом году на выборах губернатора Приморского края; «чтобы в YouTube не вываливали вбросы, не трясли переписанными протоколами и митинги не устраивали», отмечает один из собеседников. В сентябре прошлого года, например, недовольство в Москве вызвало задержание замглавы УИК в Улан-Удэ из-за заранее заполненных в пользу единороссов бюллетеней, которые привезли в изолятор временного содержания.

Впрочем, ещё один собеседник в Кремле сделал акцент на главном требовании: «Вторые туры могут быть. Главное, чтобы институт выборов не был дискредитирован». Есть рекомендации региональным властям «не перегибать палку», чтобы кандидаты от власти не рисовали себе по 70% голосов, рассказал один из политтехнологов, работающий на этих выборах. 51% будет или 70% — не критично, добавил ещё один политтехнолог.

Фальсификаций быть не должно, так как выборы были изначально «зачищены»: с сильными конкурентами договорились, что они не будут участвовать, а неизбираемых кандидатов от власти в этот раз нет, считает источник, близкий к Кремлю. Главная стратегия власти на выборах — мобилизация «своих».