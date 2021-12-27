«Без нижней челюсти, с искалеченным лицом, невозможностью принимать пищу и дышать». Уникальную операцию провели врачи Екатеринбурга

В Екатеринбурге врачи провели уникальную операцию по удалению пациентке опухоли нижней челюсти, а также по одномоментной реконструкции, установлению дентальных имплантатов и изготовлению протезов зубов. Сложную работу вела междисциплинарная команда врачей, выпускников Уральского государственного медицинского университета, в составе которой были челюстно-лицевые хирурги, онколог, стоматолог-ортопед и пластический хирург.

Как сообщает департамент информполитики региона, операция проходила в Преображенской клинике и длилась 13 часов. За это время врачи удалили пациентке опухоль с частью нижней челюсти, включая повреждённые опухолью зубы. Кроме того, параллельно провели забор малоберцового трансплантата с сосудами голени и переместили его в зону дефекта. Также выполнили протезирование для восстановления зубного ряда.

«Около 10–15 лет назад это была бы просто резекция — пациентка бы осталась без нижней челюсти, с искалеченным лицом, невозможностью принимать пищу, общаться и даже с трудом дышать, а сейчас за одну операцию можно восстановить функцию приёма пищи, речи и дыхания, а также сохранить лицевую эстетику», — рассказал челюстно-лицевой хирург, микрохирург Александр Медунецкий.

Операция была виртуально смоделирована совместно с инженером. Таким образом, результат стал прогнозируемым.