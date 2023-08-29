«Без микрозайма у меня бы ничего не получилось». Предпринимательница Людмила Еремеева — о том, как успешно открыть строительный магазин благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

Индивидуальная предпринимательница Людмила Еремеева открыла в посёлке Горноуральском два магазина хозтоваров «Домовой», в которых можно купить бытовую химию, гигиенические и косметические средства, а также стройматериалы, товары для сада и другие принадлежности, необходимые для дома. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Людмилой и узнала, как ей удалось воплотить идею и какую роль в этом сыграли инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром «Мой бизнес».

Людмила — педагог по образованию, работала в школе № 24 Горноуральского учителем математики. В 1990-х, когда по всей России бюджетникам задерживали зарплату, чтобы подзаработать денег, женщина арендовала помещение в универмаге и занялась продажей бытовой химии. Позже универмаг продали и ей пришлось искать новое место для торговли.

«Мы вместе с мужем работали в школе. Он преподавал информатику и физику, а я — математику. Мы поняли, что из-за нехватки денег не сможем учить наших детей, поэтому потихоньку начали заниматься предпринимательской деятельностью. В 2005 году мой муж умер, я осталась одна. Справиться с этим и идти дальше мне помог мой оптимизм и хорошие люди. Детей всё же я выучила», — рассказывает Людмила Еремеева.



Людмила Еремеева



В 2007 году Людмила сначала купила одну квартиру, потом вторую. В то время женщина ещё не знала о фонде поддержки предпринимательства, поэтому на покупку ей пришлось брать кредит в банке под большой процент. Бизнес пошёл в гору, и через 9 лет предпринимательница начала приглядывать место для второго магазина. В 2016 году она воспользовалась поддержкой фонда и взяла заём в размере 5 млн рублей под 4% годовых.

«На этом месте, где сейчас стоит магазин, был пустырь. И я, каждый раз проезжая мимо него, мечтала, что у меня здесь будет мой магазин. Я совершенно случайно узнала о Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства от знакомых. В Нижнем Тагиле тогда ещё офиса фонда не было, и я поехала в Екатеринбург. Стала узнавать про документы и отчёты. Параллельно начала оформлять бумаги на землю и вот в 2018 году построила второй магазин благодаря СОФПП. Очень здорово, что такой фонд существует и теперь предпринимателям есть к кому обратиться за помощью. Я очень благодарна фонду. Без микрозайма у меня бы ничего не получилось», — говорит предпринимательница.

Второй кредит Людмила взяла в 2020 году. В тяжёлый для бизнеса пандемийный период СОФПП помог женщине закупить товар и таким образом не закрыть бизнес. Предпринимательница оформила заём на сумму 700 тысяч рублей под 6% годовых.

«Началось ковидное время, выручка стала падать, а работать надо. Было сложно оставаться на плаву, многие закрылись из-за того, что не смогли адаптироваться к новым условиям. Я взяла заём для закупки товара, чтобы хоть как-то наладить торговлю. Для этого пришлось расширить ассортимент, но именно благодаря этому мне удалось сохранить бизнес», — вспоминает женщина.

Оба магазина Людмилы называются «Домовой», но каждый имеет свой профиль. В первом можно купить бытовую химию, гигиенические и косметические средства, а также парфюмерию и прочие товары для дома. Во втором продаются товары для сада, строительные и отделочные материалы, сантехника и другие хозтовары. В этом году благодаря кредиту в 5 млн рублей женщина смогла закупить товар и сделать ремонт магазинов. Процентная ставка составила 7,5% годовых.

«Закупочные цены на товары всё выше и выше, а ассортимент у меня очень большой. Кроме того, нужно делать ремонт, а если мужчины в доме нет, то это очень тяжело. Приходится нанимать работников, кого-то просить. Также я слежу, чтобы всегда была вовремя выплачена зарплата сотрудникам и оплачен товар. Поэтому с сотрудниками и поставщиками у меня сложились хорошие отношения. Себя хвалить не принято, но могу смело сказать, что за все эти годы, сколько я работаю сама на себя, ни разу не было такого, чтобы я кого-то подвела», — рассказывает Людмила.

Предпринимательница отмечает, что сейчас под её началом работает слаженная и профессиональная команда из восьми человек, на которых можно положиться в любое время и в любой ситуации. По её мнению, самое главное в работе предпринимателя — коллектив. Людмила считает, что её команда справится с любыми трудностями и продолжит развиваться. Она оптимистично смотрит в будущее и убеждена, что впереди её ждут только новые свершения.

«Без помощи фонда мне было бы очень тяжело, поэтому я очень благодарна, что обратилась туда. Я всем рекомендую, если у вас появилась какая-то проблема, смело обращаться в фонд. Сотрудники фонда всегда поддержат, помогут, объяснят, подскажут, позвонят. Посещать тренинги я стесняюсь, а так постоянно к ним приезжаю или по телефону консультируюсь. Моему поколению проще что-то спросить лично, а вот молодым ближе тренинги, совместное обучение. Мне очень нравится с ними работать по любому вопросу, не только по займам», — делится Людмила Еремеева.

Напомним, нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — займы по льготным ставкам.