Общество

Бесплатный аудиокурс об истории Нижнего Тагила придумали в ЕВРАЗе 

11.08.2022 15:44
Бесплатный аудиокурс об истории Нижнего Тагила придумали в ЕВРАЗе 

В Нижнем Тагиле Санкт-Петербургский культурно-исторический проект «Голоса» по заказу ЕВРАЗ НТМК разработал аудиокурс «Горнозаводские истории». Проект приурочен к 300-летнему юбилею города и включает в себя аудиолекции о коренных народах региона, быте первопоселенцев и главных достопримечательностях Нижнего Тагила. 

Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, в создании аудиокурса приняли участие специалисты из Нижнего Тагила: краеведы, журналисты, работники и ветераны НТМК, а также жители города. 

«Просветительский аудиопроект создан по инициативе команды работников компании выпускников корпоративной учебной программы “Новые лидеры ЕВРАЗа”, говорит старший эксперт “ЕВРАЗ Торговой компании” Ольга Солодова. Мы уверены, что созданный нами аудиомаршрут по Нижнему Тагилу поможет сохранить культурное наследие города. Новый формат как нельзя лучше подходит для молодёжи и станет первым шагом к созданию актуального архива аудиовизуальных материалов для всего региона».

Прослушать аудиокурс можно на платформе «Голоса» бесплатно. Вам потребуются лишь интернет и смартфон. По задумке авторов проекта, любой горожанин или гость города сможет познакомиться с «Горнозаводскими историями», гуляя по Нижнему Тагилу.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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