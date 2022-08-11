Бесплатный аудиокурс об истории Нижнего Тагила придумали в ЕВРАЗе 

В Нижнем Тагиле Санкт-Петербургский культурно-исторический проект «Голоса» по заказу ЕВРАЗ НТМК разработал аудиокурс «Горнозаводские истории». Проект приурочен к 300-летнему юбилею города и включает в себя аудиолекции о коренных народах региона, быте первопоселенцев и главных достопримечательностях Нижнего Тагила.

Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, в создании аудиокурса приняли участие специалисты из Нижнего Тагила: краеведы, журналисты, работники и ветераны НТМК, а также жители города.

«Просветительский аудиопроект создан по инициативе команды работников компании — выпускников корпоративной учебной программы “Новые лидеры ЕВРАЗа”, — говорит старший эксперт “ЕВРАЗ Торговой компании” Ольга Солодова. — Мы уверены, что созданный нами аудиомаршрут по Нижнему Тагилу поможет сохранить культурное наследие города. Новый формат как нельзя лучше подходит для молодёжи и станет первым шагом к созданию актуального архива аудиовизуальных материалов для всего региона».

Прослушать аудиокурс можно на платформе «Голоса» бесплатно. Вам потребуются лишь интернет и смартфон. По задумке авторов проекта, любой горожанин или гость города сможет познакомиться с «Горнозаводскими историями», гуляя по Нижнему Тагилу.