Бесплатные прививки в частных клиниках, аккредитация медиков и единый банк медосмотров. Изменения в законодательстве с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу изменения в законодательство, затрагивающие автомобилистов, семьи с детьми, частных инвесторов и путешественников.

Бесплатные прививки в частных клиниках

В октябре вступят в силу изменения, внесённые в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Теперь прививки из национального календаря вакцинации можно будет поставить бесплатно в том числе и в частной клинике, но только в том случае, если учреждение работает в системе ОМС.

Всероссийская перепись населения

С 15 октября в России начнётся очередная перепись населения, она проводится раз в 10 лет. Последняя состоялась в 2010 году. Сообщить необходимые данные о себе можно будет на сайте госуслуг, не дожидаясь переписчика.

Индексация зарплат военных и силовиков

Оклады военнослужащим в октябре повысят на 3,7%, также вырастут зарплаты полицейских со специальными званиями, сотрудников ФСИН, пожарных, таможенников и некоторых сотрудников федеральной фельдъегерской связи.

Техосмотр по новым правилам

С 1 октября закончился срок действия отсрочки диагностических карт. Техосмотр должны пройти те, у кого истёк срок действия карт в феврале, марте и апреле. Обязательным ТО является для владельцев легковых автомобилей, которым исполнилось четыре года.

Врачам и медсёстрам придётся проходить аккредитацию

С 1 октября для допуска к медицинской и фармацевтической деятельности необходимым станет прохождение аккредитации, факт о которой должен быть зафиксирован в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Таким образом, свидетельство об аккредитации на бумажном носителе без внесения аккредитованного специалиста в регистр медработников окажется недействительным.

Перевод выплат за первого и второго ребёнка на карту «Мир»

С 1 октября ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка для малообеспеченных семей будут приходить исключительно на карту «Мир». Уточнение получит формулировка пункта перечня 4 о гражданах, имеющих детей: пособие по беременности и родам и пособие женщине, вставшей на учёт в ранние сроки беременности, точно так же сможет приходить только на карту «Мир».

Тестирования для сложных сделок неквалифицированных инвесторов

С 1 октября вводятся бесплатные тестирования неквалифицированных инвесторов. Без прохождения такого тестирования доступ к наиболее сложным и рискованным финансовым инструментам будет закрыт. Отдельные инструменты будут недоступны до 1 апреля 2022 года и после прохождения тестирования.

У неквалифицированных инвесторов останется возможность купить любой инструмент под уведомление о принятии на себя рисков на сумму не более 100 тысяч рублей за одну сделку. Если инвесторы приобретали сложные инструменты в период до 1 января 2020 года, то они смогут покупать их и дальше без ограничений.

Расширение перечня оснований для признания НКО иноагентом

С 3 октября иностранным агентом могут признать те российские некоммерческие организации, которые получают финансирование или имущество от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются лица без гражданства или иностранные граждане.

Единый банк данных медосмотров работников и иностранных граждан

С 31 октября начнёт действовать информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, куда войдут данные о прохождении работниками обязательных медицинских осмотров. Здесь же будет размещена информация о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь для получения вида на жительство, разрешения на работу или трудового патента на территории РФ им потребуется пройти обязательный медицинский осмотр для подтверждения отсутствия наркомании, опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Создание информационной системы объясняется необходимостью предотвратить распространение на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний.