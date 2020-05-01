Бесплатные обеды в школах и льготная ипотека. Какие законы вступят в силу в мае 2020 года

В мае 2020 года вступит в силу сразу несколько новых законов — о новшествах в сфере общепита, банковских услуг и других сферах жизни, сообщает РБК.

Закон о горячем питании для учеников начальной школы вступает в силу 1 мая. В соответствии с документом все дети должны будут получать горячее блюдо и горячий напиток не реже раза в день. Такие меры президент предложил во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Постепенно вводить бесплатное горячее питание начнут с 1 сентября этого года, а к сентябрю 2023 года его должны получать все младшеклассники.

С 1 мая банки перестанут брать комиссию за переводы между физлицами на сумму менее 100 тысяч рублей в системе быстрых платежей ЦБ. При превышении этой суммы комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тысяч рублей с одного перевода.

Также с 1 мая будет введена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов и территорий религиозных организаций. Штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей.

2 мая вступит в силу постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% можно будет до 1 ноября. Минимальный взнос — 20%, лимит по объёму кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам будет возмещать государство.

5 мая вступят в силу поправки, устанавливающие дополнительные требования к заведениям общепита. Если кафе, столовая, бар или ресторан находится в жилом доме или на прилегающей территории, продавать алкоголь там можно будет только при наличии зала площадью не менее 20 кв. м.

С 5 мая будет снято ограничение на количество переоформлений патента для иностранных работников, которым не требуются визы. Раньше обращаться за переоформлением можно было один раз.